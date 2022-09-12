Автобус № 69 «Пневматика – микрорайон Загородный» изменил маршрут Фото: Мария ЛЕНЦ

Расписание маршрута № 69 «Пневматика – микрорайон Загородный» в Симферополе изменено, сообщили в пресс-службе местной администрации.

- В связи с проведением ремонтных работ по улице Караимской, движение в прямом направлении осуществляется по улице Севастопольской, в обратном направлении - по проспекту Кирова, - говорится в сообщении.

Схему движения автобуса по данному маршруту можно посмотреть здесь.

Напомним, в настоящее время на бульваре Ленина проводится дорожный ремонт, поэтому движение транспорта от железнодорожного вокзала в сторону центра года частично перекрыто.

Также временно ограничено движение по двум полосам на дороге Восточный обход Симферополя (Бородинской кольцо, проезд по мосту).

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