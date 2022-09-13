Погода на 13 сентября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 22 градусов

В Симферополе облачно с прояснениями. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

13 сентября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение и чрезвычайная пожарная опасность.

- Пройдут дожди, местами очень сильные с грозами, при грозах шквалистое усиление ветра 15-20 м/с., - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 19...21°.

В Севастополе облачно. Дождь, гроза. Днем северо-западный ветер 10-15 м/с., тепло 20…22°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +16…+20°, северо-западный ветер 3-7 м/с. Малооблачно, небольшой дождь.

В Евпатории +15…19°, западный ветер 4-10 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Керчи +18 …+20 °, западный ветер 3-10 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Феодосии +15 …+21°, южный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Черноморском +16…+18°, северо-западный ветер 5-16 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Джанкое +11…+19°, скорость западного ветра 4-11 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Армянске +13 …+17°, скорость западного ветра 8-11 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

Вода в Черном море прогрелась до +20 …+24°.

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