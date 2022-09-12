В Крыму призвали запретить песни, которые ассоциируются с преступлениями националистов Киева

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организаторов и участников, которые скандируют проукраинские лозунги на публичных мероприятиях в Крыму, необходимо привлекать к уголовной ответственности Фото: Артем КИЛЬКИН

В Крыму призвали запретить песни, которые запятнаны ужасными деяниями украинских националистов и ассоциируются с ними. За такую меру выступила Украинская община Крыма.

Как сообщила председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина в своем Tg-канале, речь ни в коем случае не идет обо всех песнях на украинском языке. Представители украинского народа в принципе спокойно используют родной язык на территории Крыма и получают на нем образование.

Запретить предлагается песни, которые на протяжении многих лет являются своеобразными гимнами ряда экстремистских организаций, запрещенных в России.

- Их запятнанная фашизмом репутация унижает украинский народ. Они должны быть под запретом, а за их исполнение необходимо, как отметил глава республики Крым Сергей Валерьевич Аксенов, серьезно наказывать правоохранительным органам согласно уголовному праву, как призыв к экстремизму и терроризму, - отметила Анастасия Гридчина.

Напомним, ранее Сергей Аксенов пообещал применять жесткие меры к скандирующим проукраинские лозунги в Крыму. По мнению главы республики, и организаторов, и участников подобных необходимо привлекать к ответственности, в том числе и уголовной, а также освобождать от занимаемых должностей.