В Севастополе грузовик снес две легковушки: пострадал один человек

Фото: пресс-служба полиции Севастополя

На трассе Севастополь - Инкерман 12 сентября произошло ДТП с участием грузового автомобиля и двух легковушек. Как сообщили в пресс-службе полиции города-героя, авария случилась в 14:45.

Выяснилось, что 34-летний водитель грузовика Scania не выбрал безопасную дистанцию при движении по трассе.

- Он совершил столкновение с впереди движущимся автомобилем Peugeot, под управлением водителя 1998 года рождения. В дальнейшем автомобиль Scania выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Hyundai, - отметили в пресс-службе полиции Севастополя.

В результате ДТП пострадал 64-летний водитель корейской легковушки. Он был доставлен в больницу.

Как подчеркнули в пресс-службе МВД Севастополя, никто из участников аварии не был пьян.