Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия12 сентября 2022 15:45

В Севастополе грузовик снес две легковушки: пострадал один человек

ДТП произошло на трассе под Инкерманом
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Фото: пресс-служба полиции Севастополя

Фото: пресс-служба полиции Севастополя

На трассе Севастополь - Инкерман 12 сентября произошло ДТП с участием грузового автомобиля и двух легковушек. Как сообщили в пресс-службе полиции города-героя, авария случилась в 14:45.

Выяснилось, что 34-летний водитель грузовика Scania не выбрал безопасную дистанцию при движении по трассе.

- Он совершил столкновение с впереди движущимся автомобилем Peugeot, под управлением водителя 1998 года рождения. В дальнейшем автомобиль Scania выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Hyundai, - отметили в пресс-службе полиции Севастополя.

В результате ДТП пострадал 64-летний водитель корейской легковушки. Он был доставлен в больницу.

Как подчеркнули в пресс-службе МВД Севастополя, никто из участников аварии не был пьян.