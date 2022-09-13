На дорогах крымской столицы утром во вторник наблюдаются пробки Фото: Евгения ГУСЕВА

Семибалльные пробки вновь парализовали Симферополь утром 13 сентября, чему свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Наиболее сложная ситуация в настоящее время наблюдается на улицах Куйбышева, Киевская, Блюхера, на проспекте Победы, бульваре Ивана Франко, улицах Троллейбусная, Донская, Титова, Сельвинского, Бала Куна, Гагарина, Москалева, Широкая, Строителей, Павленко, Маяковского, Жуковского, Желябова, Пушкина, Севастопольская, Караимская, Краснознаменная, Эстонская, Козлова, Красноармейская, Ангарская, Батурина и Дмитрия Ульянова.

Данные сервиса "Яндекс.Карты"

Напомним, в настоящее время на бульваре Ленина проводится дорожный ремонт, поэтому движение транспорта от железнодорожного вокзала в сторону центра года частично перекрыто.

Также временно ограничено движение по двум полосам на дороге Восточный обход Симферополя (Бородинской кольцо, проезд по мосту).

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