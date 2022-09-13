Семь миллионов рублей жители Крыма «отдали» мошенникам за минувшую неделю

На этой неделе крымчане из-за действий мошенников потеряли семь миллионов рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшую неделю мошенники украли у жителей Крыма более семи миллионов рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Особо активно аферисты «работают» через Интернет сайты, объявления и мессенджеры (за неделю зафиксировано 27 подобных преступлений). 25 фактов мошенничества совершили за последние семь дней телефонные аферисты, еще 11 граждан пострадали, перейдя по подозрительным ссылкам и скачав сторонние приложения. Общеуголовных мошенничеств зафиксировано 12.

- Таким образом, в период с 5 по 11 сентября текущего года полицией зарегистрировано 75 фактов мошеннических действий на общую сумму ущерба 7 миллионов 158 тысяч 538 рублей, - говорится в сообщении.

Напомним, неделей ранее мошенники обманули крымчан и вовсе на 12 миллионов рублей. Одна женщина отдала аферисту, который представился полицейским, 5 миллионов.

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