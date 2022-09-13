В Крыму 13 сентября выявили 380 новых случаев COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым за минувшие сутки выявили 380 новых случаев COVID-19, с начала пандемии - 200 769. Такие данные приводит Минздрав РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 53 пациента, за все время на стационарном лечении находились 61 323 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 318 человек, выздоровевших за весь период - 190 874, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие 24 часа в городе выявили 123 новых случая заболевания COVID-19, с начала пандемии - 92 210. Такие данные приведены на официальном сайте правительства Севастополя.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 5 человек. Выписаны 25 пациентов. На данный момент в больницах находятся 120 пациентов, из них 100 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

К сожалению, за минувшие сутки от ковида в городе умер один человек в возрасте 76 лет.

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