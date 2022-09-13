Государство поддержит туристическую отрасль Крыма

В настоящее время готовится большой проект поддержки круизного туризма в разных регионах России Фото: Ирина ГЕРЦ

Сфера туризма в России в последнее время получила особое внимания на фоне недоступности ряда иностранный курортов.

Для отдыхающих в стране действует программа туристического кешбэка, благодаря которой есть возможность строить новые комфортабельные отели и иные туристические объекты инфраструктуры.

- Президент поддержал инициативу создания международной туристической организации, которая объединит наши дружественные страны и позволит туристам свободно перемещаться. Кроме того, готовится большой проект поддержки круизного туризма в разных регионах России, - сообщил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, выступая на Дальневосточном экономическом форуме.

Свою точку зрения высказали и крымские эксперты. Так, по мнению доцента кафедры туризма КФУ имени В. И. Вернадского Игоря Вахрушева, для активного развития туротрасли, нужно привлекать в том числе частные инвестиции.

- Если говорить о Черноморском побережье, нам нужны несколько круизных судов, которые будут отвечать современному уровню обслуживания, - сказал Вахрушев, подчеркнув, что для этого потребуются серьезные вложения, которые в будущем должны окупиться.

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