В Крыму рассказали, смогут ли жители полуострова получать лекарства по почте

Если результаты нового проекта по доставке препаратов почтой будут успешными, его реализуют по всей стране Фото: Олег ЗОЛОТО

С сентября «Почта России» начала предоставлять услугу по доставке лекарственных препаратов, которые можно приобрести без рецепта. У жителей Крыма возник вопрос: смогут ли они тоже воспользоваться данной услугой?

- Пока такой услуги мы не предоставляем. Вы знаете, что «Почта России» и «Почта Крыма» - это разные юридические лица. И то, что только-только, подчеркну, начинает делать один, отнюдь не означает, что тут же должен синхронно начать делать другой, - цитирует Крымская газета директора ФГУП «Почта Крыма» Елену Принь.

Кроме того, по ее словам, на данном этапе данная услуга тестируется «Почтой России» при доставке в труднодоступные населенные пункты. О масштабном ее внедрении речи пока не идет.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50