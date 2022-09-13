Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 сентября 2022 14:35

В Крыму рассказали, смогут ли жители полуострова получать лекарства по почте

Пилотный проект по доставке препаратов почтальонами сегодня реализуется в нескольких областях России
Екатерина НАЗАРОВА
Если результаты нового проекта по доставке препаратов почтой будут успешными, его реализуют по всей стране

Если результаты нового проекта по доставке препаратов почтой будут успешными, его реализуют по всей стране

Фото: Олег ЗОЛОТО

С сентября «Почта России» начала предоставлять услугу по доставке лекарственных препаратов, которые можно приобрести без рецепта. У жителей Крыма возник вопрос: смогут ли они тоже воспользоваться данной услугой?

- Пока такой услуги мы не предоставляем. Вы знаете, что «Почта России» и «Почта Крыма» - это разные юридические лица. И то, что только-только, подчеркну, начинает делать один, отнюдь не означает, что тут же должен синхронно начать делать другой, - цитирует Крымская газета директора ФГУП «Почта Крыма» Елену Принь.

Кроме того, по ее словам, на данном этапе данная услуга тестируется «Почтой России» при доставке в труднодоступные населенные пункты. О масштабном ее внедрении речи пока не идет.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50