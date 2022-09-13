Алексей Черняк досрочно сложил полномочия депутата Госдумы РФ от Крыма

Экс-депутат поблагодарил избирателей. Фото: Алексей Черняк /vk.com

Депутат Госдумы РФ от Крыма Алексей Черняк досрочно прекратил полномочия. Соответствующее постановление принято 13 сентября на заседании нижней палаты российского парламента.

- Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Черняка Алексея Юрьевича, избранного по Симферопольскому одномандатному избирательному округу № 19 (Республика Крым), 3 сентября 2022 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий, – сказано в тексте документа.

Сам Алексей Черняк поблагодарил избирателей в своем телеграм-канале и объяснил отставку тем, что в «это непростое время должен быть в Крыму», где прошла большая часть его жизни.

Напомним, Алексей Черняк стал депутатом Госдумы РФ в сентябре 2021 года. Ранее он был депутатом парламента Крыма, избранным по одномандатному округу.