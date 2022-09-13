В Феодосии во время дождя утонули автомобили

Последствия сильного ливня в Феодосии. Фото: скриншот из видео/Типичная Феодосия/Вк

Сильный ливень спровоцировал подтопление низинных районов Феодосии. Местные жители в соцсетях сообщают о высоком уровне воды в районе порта, железнодорожного вокзала, улицы Крымской и Старшинова.

На видео, опубликованных очевидцами, видно, что вода местами доходит до крыш автомобилей. Сами машины несет потоками воды. С транспортных средств слетают номерные знаки, затоплены детские площадки, подтоплены частные жилые дома.

- У меня Ниагарский водопад во дворе и это малое. Все подвалы залиты, полтора метра воды дождевой. Закрутка, вещи в утопе,- пишут пользователи.

Железнодорожный вокзал в Феодосии/Подслушано в Феодосии/Вконтакте

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