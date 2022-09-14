В Севастополе спасателей учат реанимировать кошек и собак

Артем Русаков – соорганизатор семинара «Первая помощь животным, пострадавшим в результате пожара». Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по городу Севастополю

В городе-герое Севастополе организовали не совсем обычную учебу для пожарных.

- Лекция, посвященная методикам спасения домашних животных, состоялась в Главном управлении МЧС России по городу Севастополю, - сообщила пресс-служба этого ведомства.

Лектор, который приехал из Москвы, выступил перед пожарными чрезвычайного ведомства и студентами-спасателями на семинаре «Первая помощь животным, пострадавшим в результате пожара и ЧС».

Лекцию подготовили для пожарных Севастополя. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по городу Севастополю

Темы предложил соответствующие - «Реанимация и интенсивная терапия» и «Сердечно-легочная реанимация мелких домашних животных».

На манекене отрабатывали приемы реанимации. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по городу Севастополю

Эксперт рассказал, как правильно спасать собак и кошек, учитывая их анатомию и особенности породы.

Для спасения животных нужны определенные навыки. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по городу Севастополю

- Особое внимание уделили спасению домашних любимцев при пожарах, - и в пресс-службе ГУ МЧС России по городу Севастополю отметили, что пожарным города-героя довелось спасать не только кошек и собак, морских свинок и хомяков, но афалин, когда заполыхал дельфинарий.

В МЧС также объяснили, что на пожарах в первую очередь помогают людям:

- Но как только все граждане в безопасности, то приступают к спасению животных.

Остается только ждать календаря, где спасатели будут позировать на камеру с милыми Мурками и Шариками.

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