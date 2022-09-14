Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 сентября 2022 8:27

В больницы Керчи поступило сообщение о минировании

Пациентов эвакуировали
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Информацию проверяют правоохранители

Информацию проверяют правоохранители

Фото: Мария ЛЕНЦ

В больницы Керчи утром 14 сентября поступило сообщение о минировании. Местные жители сообщают, что была проведена эвакуация из городской детской больницы на ул. Чкалова, откуда вывели родителей с детьми, и горбольницы №3.

Также стало известно, что эвакуация прошла в школе №1. Туда прибыли сотрудники Росгвардии.

Как сообщили КП-Крым в пресс-службе МВД по РК, сейчас информация проверяется.

Напомним, 13 сентября неизвестные сообщили о минировании всех школ и больниц Керчи.

Позже глава администрации города Святослав Брусаков рассказал, что информация о минировании не подтвердилась. Однако, правоохранители и впредь будут реагировать на подобные сообщения.

Напомним, волна лжеминирований не утихает в Крыму с февраля этого года.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50