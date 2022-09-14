В больницы Керчи поступило сообщение о минировании

Информацию проверяют правоохранители Фото: Мария ЛЕНЦ

В больницы Керчи утром 14 сентября поступило сообщение о минировании. Местные жители сообщают, что была проведена эвакуация из городской детской больницы на ул. Чкалова, откуда вывели родителей с детьми, и горбольницы №3.

Также стало известно, что эвакуация прошла в школе №1. Туда прибыли сотрудники Росгвардии.

Как сообщили КП-Крым в пресс-службе МВД по РК, сейчас информация проверяется.

Напомним, 13 сентября неизвестные сообщили о минировании всех школ и больниц Керчи.

Позже глава администрации города Святослав Брусаков рассказал, что информация о минировании не подтвердилась. Однако, правоохранители и впредь будут реагировать на подобные сообщения.

Напомним, волна лжеминирований не утихает в Крыму с февраля этого года.

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