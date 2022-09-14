В Крыму во время отдыха на море ребенок-инвалид проглотил камень

В пищеводе ребенка-инвалида застрял почти трехсантиметровый камень. Фото: Минздрав КР

В республиканскую детскую клиническую больницу госпитализировали подростка с позывами на рвоту, который несколько дней отказывался от еды. 13-летний мальчик-инвалид с синдромом Дауна, ДЦП и множественными пороками развития ЖКТ за несколько дней до этого с родителями отдыхал на море.

Как рассказал главный врач больницы Анатолий Олейник, слова которого приводит пресс-служба Минздрава РК, дежурная смена хирургов сразу же заподозрила у ребенка наличие инородного тела в пищеводе.

- В экстренном порядке был вызван врач-эндоскопист и под наркозом проведена диагностическая фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФЭС), в ходе которой в пищеводе был обнаружен камень. Инородное тело было вклинено в послеоперационное сужение пищевода узкой острой стороной. С техническими трудностями, используя специальные медицинские принадлежности, врачи удалили камень без осложнений, - сообщил Олейник.

По словам главврача больницы, операция по удалению камня из пищевода ребенка длилась 60 минут. После этого мальчика перевели в детское хирургическое отделение, где он находится под наблюдением медиков.

Из-за длительного нахождения инородного тела на повторном обследовании у ребенка диагностировали воспаление слизистой пищеводной трубки и назначили лечение.

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