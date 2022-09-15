На 93-м году жизни скончался глава Севастопольского дома ветеранов

Сергей Рыбак. Фото: Михаил Развожаев/Tg

Утром 15 сентября в возрасте 93-х лет ушел из жизни глава Севастопольского дома ветеранов Сергей Рыбак. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Сергей Рыбак отдал служению Отечеству в Военно-Морском Флоте Советского Союза 38 лет. За это время он прошел путь от курсанта Военно-морского училища, командира торпедного катера до заместителя начальника политического Управления ЧФ, контр-адмирала. После окончания службы он более 25 лет посвятил общественной деятельности в ветеранском движении города Севастополя. Его уважали жители Города-Героя и военнослужащие Черноморского флота. Благодаря его инициативе в 2017-м году был создан Севастопольский дом ветеранов.

- В интервью газете «Слава Севастополя» Сергею Сергеевичу как-то задали вопрос: «Если бы довелось что-то изменить в прожитой жизни, то что бы вы изменили?» Сергей Сергеевич на него ответил с ходу: «Я бы ничего не менял. Я вырос в такое время, когда морально мы были готовы к одному: «Надо!» И мы были готовы это делать. Если не я, то кто другой? Вся моя судьба - тому пример. Куда Родина приказывала, туда я и шел. И сейчас живу по тому же принципу. А иначе я жить не могу». Он прожил долгую и достойную жизнь. Будем помнить его! - написал Развожаев в своем telegram-канале.

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