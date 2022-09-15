В Крыму осудили 18 человек, заработавших 47 миллионов рублей на азартных играх

В Крыму осудили 18 человек, которые нелегально заработали более 47 миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму осудили 18 граждан, которые вели в Керчи, Евпатории и пгт. Ленино незаконную деятельность по организации азартных игр, заработав на этом не менее 47 миллионов рублей.

- Один из руководителей группы осужден к наказанию в виде одного года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе Керченского городского суда.

Второй руководитель не дожил до суда, скончавшись во время следствия, но его все равно признали виновным. Еще один участник получил один год и пять месяцев исправительной колонии, остальным 16 подсудимым назначено наказание, в зависимости от роли каждого, от 10 месяцев до одного года и пяти месяцев лишения свободы, однако ввиду наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд применил к ним условное осуждение.

Напомним, ранее был задержан житель Тамбовской области, который организовал подпольное онлайн-казино в Евпатории. Функционирование нелегального бизнеса на территории курортного города обеспечивали его подельники.

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