В Крыму бесследно исчез 29-летний парень из Севастополя

Дмитрий Миронов. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымские волонтеры опубликовали в соцсети новую ориентировку.

- Пропал Миронов Дмитрий Андреевич, 29 лет (1993 года рождения), город Севастополь. - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым.

Житель Севастополя пропал из поля зрения близких несколько недель тому назад - с 23 августа 2022 года его местонахождение неизвестно,

Приметы молодого мужчины: 180 сантиметров рост, нормальное телосложение, светло-русые волосы и карие глаза.

К сожалению, неизвестно какая на Дмитрии Миронове была одежда.

Если вы видели пропавшего жителя Севастополя, а может знаете, где он сейчас находится и что с ним, сообщите по телефонам 8 (800) 7005452 или 112 (звонок бесплатный).

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