Готово на треть: «ВАД» продолжает ремонт участка трассы Симферополь - Евпатория - Мирный

Работы ведутся на участке Скворцово - Евпатория с обходом озера Сасык-Сиваш. Фото: пресс-служба АО «ВАД»

На участке новой трассы Скворцово - Евпатория уложили верхний слой асфальтобетонного покрытия. Работы выполняются в рамках программы «Социально-экономическое развитие республики Крым и города Севастополя».

- На строительстве задействовано 483 человека и 344 единицы техники. Работы выполняет АО «ВАД», - сообщили в пресс-службе ГКУ «Служба автомобильных дорог РК».

Сейчас на трассе протяженностью 61,2 км верхний слой покрытия уложили на 23,5 км. Компания «ВАД» фактически создает дорогу «с нуля» - в частности, формирует инженерные сети и занимается строительством мостов и путепроводов. Проектом их предусмотрено 17.

Масштаб впечатляет - новая автодорога станет альтернативным маршрутом из Симферополя в Мирный в обход Сак, Евпатории и озера Сасык-Сиваш. Ездить по ней можно будет быстро и с комфортом - около 100-120 км в час.

Полностью завершить работы «ВАД» планирует в 2024 году.