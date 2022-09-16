В Севастополе возбудили уголовное дело о поджоге трех автомобилей

Полиция ведет поиски причастного к поджогу. Архивное фото.

Полиция возбудила уголовное дело из-за поджога трех автомобилей в Севастополе. По сообщению правоохранителей, во дворе многоэтажки по улице Адмирала Макарова в Нахимовском районе ночью 15 сентября загорелись припаркованные Volkswagen, Сhevrolet и ВАЗ-2110. В полицию об этом сообщила местная жительница.

- Сотрудниками следственно-оперативной группы полиции допрашиваются очевидцы, изучаются записи с камер видеонаблюдения, а также в рамках проведения проверки назначены пожарно-техническая и химическая экспертизы, - сообщили в полиции Севастополя.

Поиски причастного к поджогу ведут сотрудники уголовного розыска.

По факту поджога возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

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