В центре Симферополя произошло ДТП с участием трех авто 16 сентября

Фото: AMS Simferopol/tg

Сегодня, 16 сентября, в Симферополе на пересечении улиц Горького и Желябова произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Фото: AMS Simferopol/tg

На кадрах видно, что столкновение было достаточно сильным. Одна из машин вылетела на тротуар и снесла дорожный знак.

Фото: AMS Simferopol/tg

О пострадавших пока не сообщается. Информация дополняется.

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