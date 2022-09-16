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Происшествия16 сентября 2022 12:27

В центре Симферополя произошло ДТП с участием трех авто 16 сентября

Одна из машин вылетела на тротуар и снесла дорожный знак
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: AMS Simferopol/tg

Фото: AMS Simferopol/tg

Сегодня, 16 сентября, в Симферополе на пересечении улиц Горького и Желябова произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Фото: AMS Simferopol/tg

Фото: AMS Simferopol/tg

На кадрах видно, что столкновение было достаточно сильным. Одна из машин вылетела на тротуар и снесла дорожный знак.

Фото: AMS Simferopol/tg

Фото: AMS Simferopol/tg

О пострадавших пока не сообщается. Информация дополняется.

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