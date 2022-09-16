Банки Крыма спонсируют подготовку добровольцев в зону спецоперации

Эипировку для добровольцев от Крыма закупают местные банки Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Крупные банки Крыма подключились к закупке снаряжения и экипировки для добровольцев, отправляющихся в зону специальной военной операции. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, подразделения из Крыма будут обеспечены всем необходимым за счет внебюджетных средств.

- Несколько крупных банковских структур занимаются формированием материальной базы, закупкой экипировки. Все подразделения за счет внебюджетных источников будут одеты, обуты, у них будут самые современные броня, каски, средства защиты, средства связи. Эта работа уже поставлена на поток, - сообщил Аксенов.

Накануне Сергей Аксенов поддержал инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова по подготовке добровольцев в регионах. По словам Аксенова, на специальную военную операцию на Украине в качестве добровольцев уже отправились более 1200 крымчан. На данный момент формируются еще два батальона.

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