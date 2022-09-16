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Общество16 сентября 2022 12:37

Банки Крыма спонсируют подготовку добровольцев в зону спецоперации

За счет финансовых учреждений закупают экипировку для бойцов
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Эипировку для добровольцев от Крыма закупают местные банки

Эипировку для добровольцев от Крыма закупают местные банки

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Крупные банки Крыма подключились к закупке снаряжения и экипировки для добровольцев, отправляющихся в зону специальной военной операции. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, подразделения из Крыма будут обеспечены всем необходимым за счет внебюджетных средств.

- Несколько крупных банковских структур занимаются формированием материальной базы, закупкой экипировки. Все подразделения за счет внебюджетных источников будут одеты, обуты, у них будут самые современные броня, каски, средства защиты, средства связи. Эта работа уже поставлена на поток, - сообщил Аксенов.

Накануне Сергей Аксенов поддержал инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова по подготовке добровольцев в регионах. По словам Аксенова, на специальную военную операцию на Украине в качестве добровольцев уже отправились более 1200 крымчан. На данный момент формируются еще два батальона.

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