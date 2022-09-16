Рядом с сафари-парком «Тайган» в Крыму тушат пожар 16 сентября

В Крыму действует высокий уровень пожарной опасности. Фото: соцсети/скриншот из видео

В Белогорском районе Крыма горит сухая трава рядом с сафари парком «Тайган». Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Сообщается, что пришлось эвакуировать слонов. Однако это пока не подтвержденная информация. Огонь охватил почти гектар сухой растительности. В настоящее время на месте трудятся сотрудники МЧС.

Информация дополняется.

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