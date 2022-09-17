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Общество17 сентября 2022 8:03

В Крыму дети участников спецоперации получат льготы на проезд и коммунальные услуги

Детям погибших военнослужащих также предусмотрены ежемесячные выплаты
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Такая мера находится на согласовании властей

Такая мера находится на согласовании властей

Фото: Иван МАКЕЕВ

Крымские власти планируют ввести льготы для детей военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом ТАСС сообщил спикер Госсовета республики Владимир Константинов.

Льготы касаются проезда в общественном транспорте, а также на оплату коммунальных платежей. По словам Владимира Константинова, такая инициатива сейчас находится на согласовании властей.

- Как только она будет согласована, мы в максимально сжатые сроки ее реализуем. В ней идет речь не только о выплатах, но и о льготах для детей участников спецоперации, - отметил спикер Госсовета Крыма.

Напомним, ранее стало известно о том, что для детей военнослужащих, погибших в результате спецоперации, будут предусмотрены ежемесячные выплаты в размере пяти тысяч рублей.