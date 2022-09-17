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Общество17 сентября 2022 10:23

В Симферополе стартовала акция «Чистый Крым»

Участие во всекрымском субботнике принял мэр Михаил Афанасьев
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Фото: глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев\Telegram

Фото: глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев\Telegram

В Симферополе стартовала экологическая акция «Чистый Крым». В масштабном субботнике в столице республики приняли участие десятки человек, в том числе и глава администрации города Михаил Афанасьев.

Как мэр Симферополя сообщил в своем Tg-канале, всех участников экологической акции обеспечили необходимым инвентарем. Для вывоза мусора на территориях, которые планировалось убрать, разместили также контейнеры для собранного мусора.

Санитарная очистка крымской столицы - одно из главных направлений работы администрации, - подчеркнул Михаил Афанасьев, - Убежден, что с помощью таких мероприятий мы сможем сделать наш город еще чище и красивее.