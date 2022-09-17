Из Симферополя отправили партию гуманитарного груза в Херсонскую область

Помощь жителям Херсонщины в Симферополе собирают регулярно. Фото: пресс-служба администрации крымской столицы

В Херсонскую область отправят очередную партию гуманитарного груза, собранного жителями крымской столицы. Как сообщили в пресс-службе администрации Симферополя, гумпомощь будет отправлена в 17 населенных пунктов региона.

- Зимние куртки, свитера, обувь, детские вещи для малышей, памперсы, школьные вещи и принадлежности, медицина, игрушки будут розданы волонтерами всем нуждающимся в помощи, - говорится в сообщении мэрии.

Стоит отметить, что гуманитарные грузы для Херсонской области в Симферополе собирают регулярно. Только на прошлой неделе в регион отправили 8 тонн необходимых вещей.

Желающие помочь жителям освобожденного региона, могут обращаться с 9:00 до 14:00 по следующим по адресам:

1. Улица Субхи, 4, администрация Центрального рынка, телефон для связи: +79787131555;

2. Улица Киевская, 60, администрация Куйбышевского рынка, тел: +79788794249;

3. Улица Залесская, 97, администрация Залесского рынка, тел: +79787536068;

4. Улица Аксакова, 7, тел: +7 978 752 14 62.