За восемь лет на благоустройство сел Крыма потратили 240 миллионов рублей

Крымские села благоустраивают в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 2015 по 2022 год на благоустройство сельских территорий Крыма израсходовано более 240 миллионов рублей, сообщила заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Маргарита Екимова.

- В сельском местности республики проживает чуть меньше половины населения Крыма, поэтому создание комфортных условий и развитой инфраструктуры на селе - одна из главнейших задач государства, - сообщила Екимова.

По ее словам, с 2015 года благодаря реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий» практически во всех районах полуострова появились новые детские и спортивные площадки, скверы, пешеходные дорожки и зоны отдыха.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50