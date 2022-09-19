В Крыму ищут 14-летнюю девочку

Вероника Шпетная. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымские волонтеры опубликовали в соцсети новую ориентировку.

- Пропала Шпетная Вероника Романовна, 14 лет (2008 года рождения), город Севастополь – город Воронеж. С 14 сентября 2022 года нет достоверной информации о ее местонахождении, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым.

Приметы несовершеннолетней: 165 сантиметров рост, худощавое телосложение, голубые глаза и светло-русые волосы. Но, к сожалению, неизвестно какая на девочке была одежда.

Пользователи соцсети конструктивно прокомментировали пост-ориентировку: «Похожую девочку видела в троллейбусе, который ехал на 5-километр Балаклавского шоссе»; «Я ее довозил 14 сентября в 21.40 до автовокзала, дал денег на троллейбус до Алушты».

Если вы видели пропавшую, пожалуйста, сообщите по телефонам 8 (800)7005452 или 112 (звонок бесплатный).

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