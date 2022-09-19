Бахчисарай вошел в топ направлений для отдыха в глэмпинге

Средняя цена аренды глэмпинга в Бахчисарае составляет 3326 рублей за сутки Фото: Андрей АБРАМОВ

Бахчисарай вошел в десятку популярных направлений для отдыха в глэмпингах . По данным сервиса Tvil.ru, крымский город расположился на пятой строчке топа среди российских городов.

По сравнению с прошлым годом число бронирований глэмпингов в этом году увеличилось в девять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего кемпинги с просторными шатрами арендуют пары.

По данным сервиса, средняя цена отдыха за одну ночь в Бахчисарае составляет 3326 рублей, а оставаться туристы предпочитают на две ночи.

Самым популярным направлением стали Кирконкюля и Лахденпохья в Карелии, а также Красная Поляна в Краснодарском крае.