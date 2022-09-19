Новый стадион «Горняк» открыли в Севастополе в минувшую субботу

Фото: Михаил Развожаев/Telegram

В минувшую субботу в Севастополе произошло долгожданное событие - открыли новый современный стадион «Горняк». Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

- Мы последовательно занимались этим объектом, корректировали проект, меняли подрядчиков. Последний подрядчик выполнял взятые на себя обязательство, все довел до ума. Несколько раз открытие переносилось, потому что надо было доделать некоторые вещи. Сегодня видим, что результат есть. И под трибуной помещение сделано, комфортно для тренеров, спортсменов, - рассказал Развожаев.

Главное направление - детский спорт (велоспорт, футбол, легкая атлетика и теннис). Посещение будет осуществляться по абонементам, однако будет возможность прийти и бесплатно. Так, ежедневно с 20.00 до 22.00 двери будут открыты для всех желающих.

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