Общество 19 сентября 2022 23:43

Погода на 20 сентября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 22 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 20 сентября 2022 года в Крыму и Севастополе