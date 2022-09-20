Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 сентября 2022 23:43

Погода на 20 сентября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 22 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 20 сентября 2022 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Керчи переменная облачность.

В Керчи переменная облачность.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

20 сентября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 8...10°, днем 20...22°.

В Севастополе переменная облачность. Днем небольшой дождь, северо-западный ветер 6-11м/с., тепло 20…22°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +16…+22°, юго-западный ветер 4-9 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +13…22°, северо-западный ветер 5-7 м/с. Малооблачно.

В Керчи +18 …+20°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +15 …+21°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +16…+18°, северо-западный ветер 5-7 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Джанкое +12…+22°, скорость западного ветра 3-6 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Армянске +14 …+19°, скорость западного ветра 3-8 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

Вода в Черном море прогрелась до +20 …+24°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50