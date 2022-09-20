Погода на 20 сентября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 22 градусов

В Керчи переменная облачность.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
20 сентября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 8...10°, днем 20...22°.
В Севастополе переменная облачность. Днем небольшой дождь, северо-западный ветер 6-11м/с., тепло 20…22°.
В Ялте, как сообщает gismeteo, +16…+22°, юго-западный ветер 4-9 м/с. Переменная облачность.
В Евпатории +13…22°, северо-западный ветер 5-7 м/с. Малооблачно.
В Керчи +18 …+20°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность.
В Феодосии +15 …+21°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность.
В Черноморском +16…+18°, северо-западный ветер 5-7 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
В Джанкое +12…+22°, скорость западного ветра 3-6 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
В Армянске +14 …+19°, скорость западного ветра 3-8 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
Вода в Черном море прогрелась до +20 …+24°.
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