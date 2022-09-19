В Крыму рассказали о запасах вакцины от коронавируса

Запас вакцины сейчас составляет 88 тыс. 305 комплектов Фото: Олег ЗОЛОТО

Запас вакцины от коронавируса в Крыму на сегодняшний день составляет 88 тыс. 305 комплектов. Об этом «КП-Крым» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

- В Республике Крым доступна вакцинация и ревакцинация против COVID-19 препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») и препаратом Гам-КОВИД-Вак-М» («Спутник М»), - отметили в пресс-службе крымского Минздрава.

В ведомстве также отметили, что вакциной «Спутник V» можно прививать людей старше 18 лет, а препарат «Спутник М» используется для подростков от 12 до 17 лет.

Точное количество доз каждого препарата (или его компонента) в ведомстве не уточнили.