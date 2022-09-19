Травмоопасная площадка в скейтпарке. Фото: Черный список Севастополь/Вконтакте

В Севастополе ребенок распорол ногу гвоздем в скейтпарке. Информация об этом появилась в одной из социальных сетей. По данным автора поста, подросток травмировался, катаясь на самокате – нога попала в одну из дыр аварийной конструкции.

- Сколько ещё детей должно травмироваться в скейтпарке в «Динопарке», чтобы его наконец-то начали ремонтировать?! Нога провалилась в дыру, а там торчал огромный гвоздь, - написал пользователь.

По данным городского хозяйства Севастополя, здесь кто-то сорвал оградительные ленты. Фото: Черный список Севастополь/Вконтакте

На инцидент отреагировали в Департаменте городского хозяйства Севастополя. Там сообщили, что площадка в «Динопарке» была ограждена сигнальными лентами с предупреждающими табличками о выводе конструкции из эксплуатации, чтобы здесь не катались дети, но эти ограждения кто-то сорвал.

- Сегодня будет направлено письмо в МВД для поиска тех, кто сорвал оградительные ленты и из-за чего, к сожалению, ребенок получил травму. В ближайшее время этот участок снова будет огорожен, а когда будет получено финансирование его отремонтируют, - сообщили в Департаменте.

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