В Севастополе мужчина сдал гараж и машину соседа на металлолом

Севастопольцу грозит срок за украденный у соседа запорожец вместе с гаражом
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Инкермане задержан мужчина, который украл у соседа машину вместе с гаражом, сообщили в пресс-службе МВД Севастополя.
- 50-летний местный житель с помощью арендованного им грузового транспорта похитил находившийся по соседству металлический гараж, а также стоявшие в нем автомобиль «ЗАЗ-968» и мотороллер, - цитирует КИА сообщение пресс-службы МВД по Республике Крым.
Гараж и машину крымчанин сдал в металлолом, а мотороллер продал на онлайн-платформе. Все вырученные деньги он потратил на себя. Против мужчины расследуется уголовное дело. Ему грозит до пяти лет колонии.
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