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Общество19 сентября 2022 14:24

В Севастополе перестали обслуживать туалеты в парках из-за отсутствия финансирования

В парке имени Анны Ахматовой туалет отремонтируют к концу сентября
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
В Севастополе временно не работают туалеты в парках

В Севастополе временно не работают туалеты в парках

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за отсутствия финансирования, в Севастополе перестали обслуживать общественные туалеты, расположенные на территории парков и скверов. Об этом сообщили в ГБУ «Парки и скверы» Севастополя.

- В настоящее время размещение и обслуживание мобильных туалетных кабин на территории парков и скверов города Севастополя временно остановлено в связи с отсутствием финансирования. В парке им. Анны Ахматовой стационарный туалетный модуль стоит в плане на восстановление. Ремонтные работы планируются завершить 30 сентября 2022 года,- сообщили в учреждении.

Ранее в одной из соцсетей появился возмущенный пост о том, как в Ленинском ЗАГСе Севастополя невесту не пустили в туалет для сотрудников. Девушке в пышном свадебном платье пришлось бежать в ближайший парк, но там общественный туалет оказался закрыт.

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