Больницы Крыма получили 49 новых легковых автомобилей

Фото: rpo.rk.gov.ru

Для 19 медорганизаций Крыма, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, закупили 49 единиц транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления по реализации национальных проектов.

- Новые машины «Lada Granta» были распределены по районным больницам с учетом состояния их автопарков и потребностей, - говорится в сообщении.

Транспорт будет использоваться для доставки пациентов в медучреждение, врачей по месту жительства пациентов, а также для транспортировки лекарств и биологических материалов для исследований.

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