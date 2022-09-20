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Происшествия20 сентября 2022 6:15

Часть кладбища в Севастополе утонула под свалкой из строительного мусора

В дело вмешалась прокуратура
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

Часть севастопольского городского кладбища «Мекензиевы горы» ушла под горы строительного мусора, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Внушительных размеров свалка образовалась не только на самом кладбище, но и на прилегающих к нему территориях. Площадь загрязнения - 12 тысяч квадратных метров.

- Лабораторными исследованиями в пробах почвы, отобранных на верхней и нижней площадках кладбища, выявлены превышения концентрации нефтепродуктов, хлорид-ионов и аммония, - говорится в сообщении.

Замусоренный участок находится в собственности муниципалитета, а за его состояние несет ответственность «Специализированная служба по вопросам похоронного дела Севастополя». Чтобы привести в порядок территории, где теперь повреждены почвы, пришлось обращаться в суд.

Ранее крымского предпринимателя оштрафовали за «кладбище» из биологических отходов. Предприятие, производящее корма для животных, вывозило отходы к заброшенному карьеру в Сакском районе.

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