Часть кладбища в Севастополе утонула под свалкой из строительного мусора

Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя
Часть севастопольского городского кладбища «Мекензиевы горы» ушла под горы строительного мусора, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
Внушительных размеров свалка образовалась не только на самом кладбище, но и на прилегающих к нему территориях. Площадь загрязнения - 12 тысяч квадратных метров.
- Лабораторными исследованиями в пробах почвы, отобранных на верхней и нижней площадках кладбища, выявлены превышения концентрации нефтепродуктов, хлорид-ионов и аммония, - говорится в сообщении.
Замусоренный участок находится в собственности муниципалитета, а за его состояние несет ответственность «Специализированная служба по вопросам похоронного дела Севастополя». Чтобы привести в порядок территории, где теперь повреждены почвы, пришлось обращаться в суд.
Ранее крымского предпринимателя оштрафовали за «кладбище» из биологических отходов. Предприятие, производящее корма для животных, вывозило отходы к заброшенному карьеру в Сакском районе.
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