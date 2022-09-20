Семь «умных» спортплощадок установят в Крыму до 2024 года

Фото: Ольга Торубарова

Семь «умных» спортплощадок, оборудованных интернетом и Wi-Fi, установят в Крыму до 2024 года, сообщила министр спорта РК Ольга Торубарова в ходе прямого эфира, организованного ЦУР РК.

В этом году такие площадки откроют в Родниковом и Первомайском, позже - в Симферопольском районе, Керчи, Феодосии и Бахчисарае.

Кроме того, по ее словам, в конце декабря 2022 года в Симферополе достроят Дворец водных видов спорта.

- В новом здании будут базироваться три основных вида спорта: водное поло, плавание и синхронное плаванье. К сожалению, при выданных технических условиях на присоединение бассейна, нашими коллегами не была построена ливневая канализация. И в настоящий момент по другому контракту уже ведется ее обустройство, - сказала Торубарова.

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