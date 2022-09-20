Глава Крыма поддержал инициативу проведения референдума в ДНР и ЛНР

Фото: скриншот из видео Сергея Аксенова\Telegram

Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал инициативу о скорейшем проведении референдумов о вхождении в состав России на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также на освобожденных территориях.

- Волеизъявление народа должно стать финальной точкой противостояния абсолютному злу киевского режима и торжеством исторической справедливости, - подчеркнул глава Крыма.

Как отметил Сергей Аксенов, Крым готов оказать всю необходимую помощь территориях в плане подготовки и организации референдума.

Напомним, накануне Общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к властям с просьбой о скорейшем проведении референдумов. Сегодня, 20 сентября, решение о проведении референдума по вхождению в состав Российской Федерации приняли также в администрации Херсонской области.