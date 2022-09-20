В Крыму могут организовать на референдумах избирательные участки для беженцев

Решение об открытии участков будет приниматься избиркомами территорий, где будет проходить референдум Фото: Олег УКЛАДОВ

В Крыму могут дополнительно открыть участки для организации референдумов на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской области. Как сообщил 20 сентября журналистам председатель избирательной комиссии республики Михаил Малышев, это планируется сделать для того, чтобы жители территорий, находящиеся на данный момент в Крыму, могли отдать свои голоса.

- Решение будет приниматься избирательной комиссией тех республик и областей, где будет проходить референдум. Это их прерогатива и они определяются, где открыть и сколько участков. Если такое решение будет принято, у нас есть возможность открыть подобные участки, - цитирует Михаила Малышева ТАСС.

Напомним, накануне Общественные палаты Донецкой и Луганской народных республик обратились с просьбой о скорейшем проведении референдумов. Решение о проведении референдума по вхождению в состав Российской Федерации уже приняли сегодня, 20 сентября, в администрации Херсонской области.