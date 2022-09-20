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Политика20 сентября 2022 10:49

В Крыму могут организовать на референдумах избирательные участки для беженцев

Это сделано для того, чтобы жители Донбасса и Херсонской области, находящиеся на территории республики, смогли отдать свой голос
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Решение об открытии участков будет приниматься избиркомами территорий, где будет проходить референдум

Решение об открытии участков будет приниматься избиркомами территорий, где будет проходить референдум

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Крыму могут дополнительно открыть участки для организации референдумов на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской области. Как сообщил 20 сентября журналистам председатель избирательной комиссии республики Михаил Малышев, это планируется сделать для того, чтобы жители территорий, находящиеся на данный момент в Крыму, могли отдать свои голоса.

- Решение будет приниматься избирательной комиссией тех республик и областей, где будет проходить референдум. Это их прерогатива и они определяются, где открыть и сколько участков. Если такое решение будет принято, у нас есть возможность открыть подобные участки, - цитирует Михаила Малышева ТАСС.

Напомним, накануне Общественные палаты Донецкой и Луганской народных республик обратились с просьбой о скорейшем проведении референдумов. Решение о проведении референдума по вхождению в состав Российской Федерации уже приняли сегодня, 20 сентября, в администрации Херсонской области.