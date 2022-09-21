В Крыму бесследно исчезла 34-летняя жительница Евпатории

Наталья Кулюда. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымские волонтеры-поисковики разместили в соцсети новую ориентировку.

- Пропала Кулюда Наталья Борисовна, 34 года (1988 года рождения), город Евпатория, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым.

Родные и близкие потеряли ее из поля зрения несколько дней тому назад – с 16 сентября 2022 года ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей крымчанки: 164 сантиметра рост, нормальное телосложение, светло-русые волосы, зеленые глаза.

Наталья Кулюда была одета в серый спортивный костюм и черные мокасины.

Если вы видели пропавшую, пожалуйста, сообщите по телефонам 8 (800)7005452 или 112 (звонок бесплатный).

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