Педагог из Джанкойского района Крыма борется за звание «Учитель года России»

В ходе конкурса учителя проведут уроки для тюменских школьников Фото: Мария ЛЕНЦ

21 сентября в Тюмени начались масштабные состязания педагогов. 88 участников будут бороться за звание «Учитель года России 2022». Среди участников крымчанин Ролан Абджемелов. Он победил в республиканском отборе и, обойдя 36 коллег, успешно преодолел пять испытаний конкурса.

- Важно не только рассказать информацию по теме, а уметь воспринимать ребенка как личность. Важно найти к каждому индивидуальный подход, и для каждого из них создать «ситуацию успеха», - уверен 31-летний учитель математики и информатики из Джанкойского района.

Конкурс позволит педагогам провести занятия для тюменских школьников, принять участие в полезном мастер-классе и испытать себя в роле главного спикера на пресс-конференции.

Узнать, кто стал победителем конкурса «Учитель года России - 2022» можно будет 5 октября на официальном сайте конкурса, в соцсетях, а также в эфире телеканала «Россия-Культура».

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