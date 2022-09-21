Крымские аграрии собрали рекордный урожай зерна

Последний раз подобный урожай аграрии собирали в 1989 году Фото: Архив "КП"

В 2022 году крымские аграрии собрали рекордный урожай зерновых культур. По информации замминистра по сельскому хозяйству Арсена Арзиева, в этом году урожай достиг 2 млн 195 тысяч тонн, что на 700 тысяч тонн выше прошлогоднего сбора.

- Это выше уровня прошлого года, поэтому мы обеспечены продовольственной безопасностью для региона и всей страны, - добавил Арзиев.

Лидерами по намолотому урожаю стали Красногвардейский, Сакский и Джанкойский районы. А больше всего зерна выросло в Раздольненском, Красногвардейском и Красноперекопском районах.

По его словам, последний раз подобный урожай аграрии собирали в 1989 году, когда было убрано около 2,2 млн тонн зерна. Сейчас продолжается уборка поздних зерновых культур – кукурузы, зерна в Первомайском и Красногвардейском районах.