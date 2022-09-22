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Общество22 сентября 2022 5:17

Появилось видео осеннего рассвета на Южном берегу Крыма

Лучше всего любоваться восходом солнца на Ай-Петри
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Восход солнца в Крыму. Фото: Андрей Бачурин/VK

Восход солнца в Крыму. Фото: Андрей Бачурин/VK

Крым завораживает, загипнотизирует своими природными красотами.

Особенно прочувствовать всю прелесть и волшебство полуострова можно в Крымских горах, где очень хорошо встречать рождение нового дня.

- Рассвет. Плато Ай-Петри, - так назвал автор подборку фото и видео, которой порадовал пользователей соцсети.

Удивительное сочетание – Крымские горы и Черное море, создает очень гармоничную картину, венчает которую небесное светило. Солнце отражается в морской воде, подсвечивает облака, подкрашивает горы и скалы. Такие волшебные виды каждое утро открываются с окрестностей канатной дороги «Мисхор-Ай-Петри» на популярном у туристов горном плато.

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