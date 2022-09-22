В Херсонской области силовики предотвратили теракты на ведущей в Крым ЛЭП

Диверсанты планировали взорвать ЛЭП, питающую Крым, а также Херсонскую и Запорожскую области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Херсонской области предотвращена серия терактов, планировавшихся во время проведения референдума. В одном из случаев диверсанты планировали взорвать линию электропередач, ведущую в Крым. Информацию об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах, а также подтвердили в пресс-службе администрации Херсонской области.

Задержали преступников российские силовики.

- В Херсонской области 21 сентября задержан гражданин, он при координации сотрудника главного управления разведки минобороны Украины планировал совершить подрыв двух опор высоковольтной ЛЭП, которая питает электричеством Херсонскую и Запорожскую области, а также республику Крым, - говорится в сообщении.

Отмечается, что при задержании диверсантов было изъято 10 кг тротила, а также взрывные устройства и другое оружие.