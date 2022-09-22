В Керчи задержали мужчину, укравшего электроинструменты на 15 тысяч рублей

Часть похищенного возвратили законным владельцам. Фото: пресс-служба МВД по РК

В Керчи задержан 33-летний ранее судимый мужчина, который украл у местных жителей электроинструменты на 15 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Из дома одной молодой девушки он вынес углошлифовальную машинку, перфоратор и электропилу. Ущерб был оценен в шесть тысяч рублей.

Еще одной жертвой стала 52-летняя женщина, из гаража которой мужчина украл электропилу стоимостью шесть тысяч рублей.

Третьим объектом посягательства стала музыкальная колонка за три тысячи рублей, которую злоумышленник отобрал во дворе у собутыльника.

- Часть похищенного имущества изъята сотрудниками полиции в ходе осмотра по месту жительства подозреваемого, а также в результате проведенного обыска в местном ломбарде. Изъятое имущество возвращено законным владельцам, - говорится в сообщении.

Против крымчанина возбудили уголовное дело по дму статьям - за кражу с незаконным проникновением в жилище и грабеж с применением насилия. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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