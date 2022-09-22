Житель Евпатории заплатит 30 тысяч рублей штрафа за оскорбление военных в видеочате

После задержания, мужчина принес публичные извинения. Фото: скриншот из видео МВД по РК

Евпаториец заплатит 30 тысяч рублей штрафа за высказывания, дискредитирующие Вооруженные Силы РФ. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, мужчина проявил неуважение в видеочате.

- В городе Евпатория 36-летний местный житель, подключившись к одному из видеочатов, допустил высказывания, дискредитирующие Вооруженные Силы Российской Федерации. Сотрудники полиции при содействии коллег из регионального УФСБ установили подозреваемого и доставили его в отдел полиции, - сообщили в МВД.

В отношении мужчины правоохранители составили протокол по ч. 2 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Суд признал жителя Евпатории виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Сам он заявил, что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, при этом поддерживает президента и специальную военную операцию.

Напомним, 21 сентября 29-летнему жителю Феодосии пришлось публично извиняться за осквернение Вечного огня. Вместе с друзьями мужчина жарил на мемориале каштаны, а позже был задержан.

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