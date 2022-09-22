В поддержку крымского хосписа в Симферополе проходит благотворительный завтрак

В Симферополе проходит благотворительный завтрак в рамках Всероссийской акции «Белый цветок» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В крымской столице 22 сентября проходит благотворительный завтрак «Бизнес с большим сердцем» в поддержку Крымского детского хосписа и благотворительного фонда «Будем милосердны» в рамках всероссийской акции «Белый цветок».

Мероприятие организовано в ресторане «ФабрикантЪ» (Симферополь, улица Киевская, 54). Сумма благотворительного взноса - три тысячи рублей. Все собранные средства распределят между двумя фондами в помощь тяжело больным детям.

Во время завтрака состоится презентация АНО «Крымский детский хоспис» и благотворительного фонда «Будем милосердны», гостей ждет развлекательная программа и благотворительный аукцион.

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