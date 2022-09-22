В пещере «Таврида» обнаружили зуб гигантской гиены

Молодые ученые также нашли и зуб древней лисицы. Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета

Спелеологи обнаружили уникальные находки в пещере «Таврида». В ходе практического занятия, молодые ученые наткнулись на молочный зуб гигантской пещерной гиены. Как сообщил научный сотрудник комплекса КФУ им. В. И. Вернадского Богдан Зайцев, возраст находки может составлять от 80-100 тысяч лет до 1,6 миллионов лет.

- Это достаточно редкая находка. Размер молочного зуба - около трех сантиметров. Он был обнаружен молодыми учеными около самой пещеры «Таврида» в идеальном состоянии, - отметил Богдан Зайцев.

Кроме того, участники молодежной спелеошколы на базе Научного спелео-палеонтологического комплекса «Пещера «Таврида» Крымского федерального университета обнаружили еще одну ценную находку - зуб древней лисицы. У молодых ученых еще есть возможность найти и другие важные для науки ценности - практические занятия будут проходить в пещере «Таврида» до 26 сентября.