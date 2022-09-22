В Севастополе экипаж ДПС помог строителю с травмой добраться до больницы

Сотрудники ДПС Владимир Таран и Сергей Жанько, оказавшие помощь строителю. Фото: пресс-служба полиции Севастополя

В Севастополе экипаж ДПС помог получившему травму строителю добраться до больницы. Как сообщает полиция Севастополя, 40-летний мужчина серьёзно травмировался, работая с углошлифовальной машиной. Первую помощь ему оказали знакомые, они же решили отвезти пострадавшего в больницу.

- Понимая, что на автодороге Ялта-Севастополь из-за проводимых строительных работ движение транспорта затруднено, граждане обратились за помощью к сотрудникам дорожно-патрульной службы, которые несли службу на данном участке, - сообщили в УМВД по Севастополю.

Экипаж ДПС принял решение экстренно сопроводить автомобиль с травмированным мужчиной до городской больницы, включив проблесковые маячки и звуковую сирену. Мужчину передали в руки медиков. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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