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Общество22 сентября 2022 11:07

Как идет благоустройство территории мемориала «Скорбящая мать» в Симферополе

Недавно была благоустроена прилегающая к памятнику парковая зона
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

На мемориале «Скорбящая мать» в Симферополе продолжаются ремонтные работы, сообщили в пресс-службе местной администрации. Объект расположен на улиц Маршала Жукова.

- Напомним, ранее была благоустроена прилегающая к памятнику парковая зона. Выполнено мощение пешеходных дорожек, установлена уличная мебель, - говорится в сообщении.

На благоустройство прилегающей территории было израсходовано 38 миллионов рублей. Территорию озеленили и облагородили тротуарной плиткой.

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