Как идет благоустройство территории мемориала «Скорбящая мать» в Симферополе

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

На мемориале «Скорбящая мать» в Симферополе продолжаются ремонтные работы, сообщили в пресс-службе местной администрации. Объект расположен на улиц Маршала Жукова.

- Напомним, ранее была благоустроена прилегающая к памятнику парковая зона. Выполнено мощение пешеходных дорожек, установлена уличная мебель, - говорится в сообщении.

На благоустройство прилегающей территории было израсходовано 38 миллионов рублей. Территорию озеленили и облагородили тротуарной плиткой.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50